Malatya’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçildi.
6 TON SAHTE İÇKİYE EL KONULDU
Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde ‘Kaçak Alkol İmal ve Ticareti’ yapan şahıslara yönelik Yeşilyurt İlçesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri, operasyonda sahte içki imal edildiği anda suçüstü yaparken, 6 ton sahte içki ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, sahte içki üretiminde kullanılan malzemelere de el konuldu. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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