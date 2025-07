Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanda yaklaşık 200 metal obje bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle 2020'de başlatılan Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi altıncı yılında devam ediyor.

Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan'ın, tarihin en büyük zaferlerinden birini kazandığı Malazgirt ilçesinde, 12 üniversiteden bir araya gelen 40 uzman, 1071'deki savaşın yapıldığı alanı tespit etmek için 1 Temmuz'da çalışmalara başladı.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Sabuntepe ve Aytaç Düzlüğü arasındaki bölgede yüzey araştırması yapan uzmanlar, 200'e yakın ok ucu, sikke, yüzük, nal çivisi, mühür ve savaşa ait metal obje buldu.

Bu buluntuların önemli bir kısmının Malazgirt Savaşı'na ait olduğu değerlendiriliyor.

Projenin bilimsel danışmanı olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, AA muhabirine, "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl 1 Temmuz'da araştırmalara başladıklarını anlatan Çevik, şöyle konuştu:

"Tarihimizin en önemli aşamalarından birini teşkil eden ve Anadolu'nun Türk yurdu olma sürecini başlatan Malazgirt Savaşı'nı yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. İnterdisipliner bir bakış açısıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Projenin 6. yılında, 150 kilometrelik geniş bir alanda savaşın geçtiğini düşündüğümüz istikamette sahayı daraltarak hem jeofizik uygulamalar hem de alana ilişkin farklı yöntemlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temmuz etabında daha çok savaşın doğrudan geçtiği alanda savaşa ait objelere dönük bir çalışma yürütüyoruz. 1700 metre yüksekliğinde platoya hakim Sabuntepe'nin savaşın önemli noktalarından biri olduğunu düşünüyoruz."

"OK UÇLARININ NİTELİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Savaşın öğleden önceki çatışmalarının cereyan ettiğini düşündükleri istikamette daha önce yaptıkları simülasyonlara uygun olarak sahada sörvey ve sondaj kazısı yöntemiyle çalıştıklarını belirten Çevik, şu bilgileri verdi:

"Bu etapta beklediğimiz gibi yoğun buluntuyla karşılaşıyoruz. Bu da doğru alanda, doğru yöntemle çalıştığımızı göstermesi açısından değerli. Bu etapta yaklaşık 200 metal obje ele geçti. Bunların içinde ok ucu, sikke, yüzük ve çeşitli metal objeler var. Bunların çoğunun doğrudan savaşa ilişkin olduğunu düşünüyoruz. Farklı ebat ve işlevde ok uçları buluyoruz. Bu bölgede hangi birliklerin çarpıştığını görmemiz açısından da ok uçlarının niteliği bizim için çok önemli. Bunları yerinde işliyoruz. Koordinat ve fotoğrafıyla veri bankamıza yüklüyoruz.