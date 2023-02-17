Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem dolayısıyla yapılan bağış ve yardımların vergiden değil vergi matrahından indirildiğine dikkat çekerken, ayrıca 44 sayfalık rehber yayımladı.

Rehbere göre, bazı bağış ve yardımların tamamı, bazılarının ise mükelleflerce beyan edilen gelirin yüzde 5’ini aşmayan kısmı, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilir. Bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilmesi için mükellefin beyana tabi gelirinin / kurum kazancının bulunması gerekiyor. İndirim konusu yapılabilecek bağış ve yardım tutarları beyan edilen gelir ile sınırlı olup, indirilemeyen kısım izleyen yıllara nakledilemiyor.

Bağış ve yardımların vergi matrahından indirilebilmesi için aranan şartlar şöyle.

Mevzuatta belirtilmiş kurum ve kuruluşlara yapılmalı,

Makbuz karşılığı olmalı,

Karşılıksız yapılmalı,

Sadece ilgili dönem gelir ve kurum kazancından indirilmeli,

Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gösterilmeli.

Adi ortaklık ve kolektif şirket ortaklıklarında ortaklar gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olduğundan, bu şirketler tarafından yapılan bağış ve yardımlar, ortakların hisseleri oranında her ortak tarafından verilecek beyannamede indirilebilecek.

YÜZDE 5 SINIRINA TABİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Gelir vergisi mükelleflerinin genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu yararına çalışan derneklere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yaptığı bağış ve yardımlar, ilgili yılda beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini aşamaz. Kalkınmada öncelikli yöreler için bu oran yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Kurumlar vergisi mükellefleri de bağış ve yardımların o yıla ait kurum kazancının yüzde 5’ine kadar olan kısmını indirim konusu yapabilir. Ancak bu mükellefler için kalkınmada öncelikli yöreler bakımından ayrı bir oran bulunmuyor.

Kamuya yararlı dernekler ile Cumhurbaşkanı tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflar dışında kalan dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar vergi matrahından indirilemez.

TAMAMI VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrahından indirilebilir. 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, bu tarihten sonra meydana gelebilecek depremler dolayısıyla afetzedeler için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyaları yürütülüyor. Bu kapsamda AFAD tarafından ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağışların tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.

Doğrudan AFAD’a veya yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ayni bağışların tamamı da matrahtan indirilebilir. Bu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV de mükellef tarafından indirim konusu yapılabilecek. Bağış için AFAD ile düzenlenen kağıtlar için damga vergisi de alınmayacak.

Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılırken, ayni bağışların ise sadece gelir veya kazancın yüzde 5’ine kadar olan kısmı indirilebilecek.

EĞİTİM TESİSİ VE İBADETHANE YAPIMINDA VERGİ İNDİRİMİ

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere aşağıda sayılan tesislerin inşası ve faaliyetlerinin devamı için yapılan bağışlar matrahtan indirilebilecek. Söz konusu tesisler şöyle:

Okul ,

Sağlık tesisi,

100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu,

Çocuk yuvası,

Yetiştirme yurdu,

Huzurevi,

Bakım ve rehabilitasyon merkezi,

Mülki idare amirlerinin iznine ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler,

Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler,

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları.

Okul yapımlarının matrahtan indirilebilmesi için doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği temel birimler olması gerekiyor. Rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ile akşam sanat okulları da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Söz konusu tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince vergi matrahından indirilebilecek.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR NASIL BELGELENDİRİLECEK?

Ayni veya nakdi bağış / yardımların vergi matrahından indirilebilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterli olacak. Ayni bağış ve yardımın işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanması halinde, bağışlanan değerler için fatura düzenlenmesi, faturanın arka yüzüne ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağışın alındığına ilişkin şerh konulması gerekiyor. Dışarıdan satılan alınarak yapılan ayni bağışlara da aynı şekilde şerh konulacak.

Nakdi bağış ve yardımların matrahtan indirilebilmesi için ise bağış yapılan kuruluşça verilen makbuz veya banka dekontu ile belgelendirilmesi gerekiyor.

GIDA BANKALARINA YAPILAN BAĞIŞLARIN TAMAMI MATRAHTAN İNDİRİLECEK

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar matrahtan indirilebilecek. Bu kapsamda yapılan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı indirim konusu yapılabilecek.

Bağışın matrahtan indirilebilmesi için dernek veya vakfın tüzüğünde ya da senedinde ihtiyacı bulunanlara bu kapsamda yardım yapabilmesine ilişkin hüküm bulunması gerekiyor. İhtiyacı bulunanlara doğrudan veya başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak yardımlar matrahtan indirilemeyecek.

KDV’DEN MUAF TUTULACAK

Gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilen eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislerin inşası dolayısıyla yapılan mal ve hizmet alımları KDV’den muaf olacak. KDV muafiyetinden yararlanabilmek için inşa eden/ettiren gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili idare ve kuruluşlar arasında protokol yapılması gerekiyor.

Gıda bankacılığı kapsamındaki bağışlarda da KDV indirimi uygulanacak ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilemeyecek.

ÖTV İSTİSNASU UYGULANACAK

Özel tüketim vergisi mükelleflerince çamaşır makinası, bulaşık makinası, buzdolabı gibi malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz olarak teslimi halinde ÖTV istisnası uygulanacak.