Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Maliye’den deprem bağışı rehberi

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mevzuatı yönünden deprem dolayısıyla yapılan yardım ve bağışlara ilişkin rehber yayımladı. Rehberde, bağış ve yardımların vergi matrahından indirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken ayrıntılara dikkat çekildi. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Maliye’den deprem bağışı rehberi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem dolayısıyla yapılan bağış ve yardımların vergiden değil vergi matrahından indirildiğine dikkat çekerken, ayrıca 44 sayfalık rehber yayımladı.

Rehbere göre, bazı bağış ve yardımların tamamı, bazılarının ise mükelleflerce beyan edilen gelirin yüzde 5’ini aşmayan kısmı, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilir. Bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilmesi için mükellefin beyana tabi gelirinin / kurum kazancının bulunması gerekiyor. İndirim konusu yapılabilecek bağış ve yardım tutarları beyan edilen gelir ile sınırlı olup, indirilemeyen kısım izleyen yıllara nakledilemiyor.

Bağış ve yardımların vergi matrahından indirilebilmesi için aranan şartlar şöyle.

Mevzuatta belirtilmiş kurum ve kuruluşlara yapılmalı,

Makbuz karşılığı olmalı,

Karşılıksız yapılmalı,

Sadece ilgili dönem gelir ve kurum kazancından indirilmeli,

Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gösterilmeli.

Adi ortaklık ve kolektif şirket ortaklıklarında ortaklar gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olduğundan, bu şirketler tarafından yapılan bağış ve yardımlar, ortakların hisseleri oranında her ortak tarafından verilecek beyannamede indirilebilecek.

YÜZDE 5 SINIRINA TABİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Gelir vergisi mükelleflerinin genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu yararına çalışan derneklere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yaptığı bağış ve yardımlar, ilgili yılda beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini aşamaz. Kalkınmada öncelikli yöreler için bu oran yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Kurumlar vergisi mükellefleri de bağış ve yardımların o yıla ait kurum kazancının yüzde 5’ine kadar olan kısmını indirim konusu yapabilir. Ancak bu mükellefler için kalkınmada öncelikli yöreler bakımından ayrı bir oran bulunmuyor.

Kamuya yararlı dernekler ile Cumhurbaşkanı tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflar dışında kalan dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar vergi matrahından indirilemez.

TAMAMI VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrahından indirilebilir. 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, bu tarihten sonra meydana gelebilecek depremler dolayısıyla afetzedeler için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyaları yürütülüyor. Bu kapsamda AFAD tarafından ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağışların tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.

Doğrudan AFAD’a veya yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ayni bağışların tamamı da matrahtan indirilebilir. Bu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV de mükellef tarafından indirim konusu yapılabilecek. Bağış için AFAD ile düzenlenen kağıtlar için damga vergisi de alınmayacak.

Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılırken, ayni bağışların ise sadece gelir veya kazancın yüzde 5’ine kadar olan kısmı indirilebilecek.

EĞİTİM TESİSİ VE İBADETHANE YAPIMINDA VERGİ İNDİRİMİ

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere aşağıda sayılan tesislerin inşası ve faaliyetlerinin devamı için yapılan bağışlar matrahtan indirilebilecek. Söz konusu tesisler şöyle:

Okul ,

Sağlık tesisi,

100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu,

Çocuk yuvası,

Yetiştirme yurdu,

Huzurevi,

Bakım ve rehabilitasyon merkezi,

Mülki idare amirlerinin iznine ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler,

Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler,

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları.

Okul yapımlarının matrahtan indirilebilmesi için doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği temel birimler olması gerekiyor. Rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ile akşam sanat okulları da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Söz konusu tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince vergi matrahından indirilebilecek.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR NASIL BELGELENDİRİLECEK?

Ayni veya nakdi bağış / yardımların vergi matrahından indirilebilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterli olacak. Ayni bağış ve yardımın işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanması halinde, bağışlanan değerler için fatura düzenlenmesi, faturanın arka yüzüne ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağışın alındığına ilişkin şerh konulması gerekiyor. Dışarıdan satılan alınarak yapılan ayni bağışlara da aynı şekilde şerh konulacak.

Nakdi bağış ve yardımların matrahtan indirilebilmesi için ise bağış yapılan kuruluşça verilen makbuz veya banka dekontu ile belgelendirilmesi gerekiyor.

GIDA BANKALARINA YAPILAN BAĞIŞLARIN TAMAMI MATRAHTAN İNDİRİLECEK

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar matrahtan indirilebilecek. Bu kapsamda yapılan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı indirim konusu yapılabilecek.

Bağışın matrahtan indirilebilmesi için dernek veya vakfın tüzüğünde ya da senedinde ihtiyacı bulunanlara bu kapsamda yardım yapabilmesine ilişkin hüküm bulunması gerekiyor. İhtiyacı bulunanlara doğrudan veya başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak yardımlar matrahtan indirilemeyecek.

KDV’DEN MUAF TUTULACAK

Gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilen eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislerin inşası dolayısıyla yapılan mal ve hizmet alımları KDV’den muaf olacak. KDV muafiyetinden yararlanabilmek için inşa eden/ettiren gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili idare ve kuruluşlar arasında protokol yapılması gerekiyor.

Gıda bankacılığı kapsamındaki bağışlarda da KDV indirimi uygulanacak ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilemeyecek.

ÖTV İSTİSNASU UYGULANACAK

Özel tüketim vergisi mükelleflerince çamaşır makinası, bulaşık makinası, buzdolabı gibi malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz olarak teslimi halinde ÖTV istisnası uygulanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentileri aştı
İŞ-YAŞAM ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı
TCMB'den bankalara döviz forward talebi
İŞ-YAŞAM TCMB'den bankalara döviz forward talebi
Merkez Bankası azalarak 125,6 milyon dolar oldu
İŞ-YAŞAM Merkez Bankası rezervleri 125,6 milyon dolar oldu
Yapı Kredi'den borsada 750 milyonluk geri alım programı
İŞ-YAŞAM Yapı Kredi'den 750 milyonluk geri alım
Depremden etkilenen vergi daireleri komşu ilde hizmet verecek
İŞ-YAŞAM Depremzede vergi dairesine yeni adres
Deprem bağışları vergiden mi düşülüyor? Gelir İdaresi konuya açıklık getirdi
İŞ-YAŞAM 'Bağış vergiden değil, matrahtan düşülmektedir'
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
İŞ-YAŞAM Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
Depremzedelere 10 bin liralık 'Hane Başı Destek Ödemeleri' başladı
İŞ-YAŞAM Depremzedelere destek ödemeleri başladı
Denizbank'tan depremzedelere 350 milyon TL'lik bağış
İŞ-YAŞAM Depremzedelere 350 milyon TL'lik bağış

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.