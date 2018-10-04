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Malmö - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Malmö - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da! UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Beşiktaş, İsveç'in Malmö ekibine konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 212. mücadelesine çıkıyor. Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Malmö ise Genk deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönmüştü. Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında gol atmakta da zorlanmıyor. Siyah-beyazlılar Güneş'in teknik direktörlüğünde 33 Avrupa mücadelesinde toplam 58 gol attı. Peki Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

04 Ekim 2018 Perşembe, 20:42 | Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Genk'e 2-0 mağlup olan Malmö'ye konuk oluyor. Beşiktaş yoluna kayıpsız devam etmek isterken Malmö ise puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. İki takım daha önce İsveç'te iki kez karşılaştı. İki takım da bu mücadelelerde birer kez kazanırken İsveç'teki iki maçta toplamda 10 gol atıldı.

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MALMÖ - BEŞİKTAŞ

MALMÖ: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Christiansen, Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason, Rosenberg

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Necip, Ljajic, Gökhan Töre, Lens, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SAAT: 22:00 
HAKEM: Aleksandar Stavrev
STAT: Swedbank
YAYIN: BeIN SPORTS 1 

I GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P
Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 +2 3
Genk 1 1 0 0 2 0 +2 3
Malmö 1 0 0 1 0 2 -2 0
Sarpsborg 1 0 0 1 1 3 -2 0


BU SEZONKİ 8. AVRUPA MAÇI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını yapıyor. UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. ön eleme turunda başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 eleme turunda 6 karşılaşma oynadı. Eleme turlarında 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, birer kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 7 Avrupa kupası mücadelesinde 5 galibiyet aldı, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, bu 7 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

AVRUPA'DA TOPLAMDA 212. MÜCADELE

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsveç'in Malmö ekibine konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 212. mücadelesine çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 211 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 298 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE GALİBİYET SAYISI FAZLA

Siyah-beyazlılar, Malmö karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 110. kez sahada yer alıyor.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 109 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 129 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi

82

27

19

36

85

131

Kupa Galipleri Kupası

20

4

4

12

21

38

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi

109

51

22

36

176

129

Toplam

211

82

45

84

282

298

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

İSVEÇ EKİPLERİYLE 9. MAÇ

Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü.

Beşiktaş, rakibi Malmö ile daha önce 4 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, siyah-beyazlı ekip 2 defa da mağlup oldu. Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 7 gol yedi.

İki ekip ilk kez 1990-1991 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmayı 3-2 yitiren Beşiktaş, rövanş mücadelesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul'daki mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Malmö, 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası'nda bir kez rakip oldu. İstanbul'da rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleyi ise 4-1 kazanmasını bildi.

AVRUPA GÜNEŞ'İ!

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada başarılı maçlar çıkarıyor.

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetimindeki 4 sezonda Avrupa kupalarında deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Bunların 7'sini kazanmayı başaran Beşiktaş, 4 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu süreçteki 5 dış saha karşılaşmasında ise rakiplerine mağlup oldu.

GOL BULMAKTA DA ZORLANMIYOR

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında gol atmakta da zorlanmıyor.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında şu ana dek 33 karşılaşmaya çıktı. Bunların sadece 2'sinde gol atamayan Beşiktaş, diğer 31 maçta ise fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Bayern Münih maçlarında gol atamadı. 2016-2017 sezonunda grup mücadelesinde deplasmanda Dinamo Kiev'e 6-0 yenilen siyah-beyazlılar, geçen sezon ise son 16 turunda Bayern Münih'e dış sahada 5-0 mağlup oldu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesine Sarpsborg'u 3-1 yenerek başlayan siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmayı gol atarak tamamladı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE GOL ORTALAMASI 1,7

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde 33 Avrupa mücadelesinde toplam 58 gol attı.

Siyah-beyazlılar böylece 1,75 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş, söz konusu dönemde Avrupa kupalarındaki maçlarda kalesinde ise 44 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYET DE GÜNEŞ'LE

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 34. MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 34. karşılaşmasını yapıyor.

Siyah-beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Malmö karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 34 müsabakaya yükseltecek.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

EN GOLCÜ İSİM OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11'er kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Pepe, Jeremain Lens ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

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