Maltepe'de vatandaşların 'müzik' isyanı! Evlerinde uyuyamıyorlar

Konuyla ilgili belediyeye birçok kez başvuru yaptıklarını dile getiren Urgancı, "Sadece bizim apartmandan değil, çevre apartmanlardan da, belediyeden geldiler, bizim evden hatta ölçüm yaptılar ama onların geldiği gün bir tane zabıta arabası sahil tarafında lokantaların önünde durup aslında haber verdiğini öğrendik. Cumartesi gecesi olmasına rağmen ölçüm yapıldığı gün çok az bir ses oldu. O yüzden düşüp çıktığını bize bildirdiler belediyeden. Lokantalardan evimize geldiler, biz de belediyenin bizim adımızı, şikayette bulunan kişinin adını verdiğini öğrendik ve bununla alakalı yeniden belediyeye gidip, siz şikayette bulunduğumuzu lokantacılara mı söylediniz, dediğimizde maalesef böyle bir şey olmuş diye bir bilgi aldık, böyle bir şey var burada ve biz bunu yıllardır çekiyoruz, ben otuz yıldır burada yaşıyorum. Böyle bir sıkıntı var, yazın olduğu zaman böyle oluyor, covid zamanı inanılmaz rahattık ama tekrar müzik yasağının yeniden kaldırılmasından sonra aynı şeyler devam etti" dedi.