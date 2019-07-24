Malulen emeklilik nasıl olunur? Malulen emeklilik şartları nelerdir? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Bilindiği üzere, 4A, 4B, 4C ve diğer kapsamlarda uzun süre boyunca çalışmakta olan kişiler, çalışma gücünü kaybettiğinden dolayı malul sayılabiliyor. Peki, malul aylığı ne kadar oluyor? İşte detaylar...

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR - 2019 SGK



*İlk defa 4A, 4B, 4C ve diğer bölümlerde sigortalı olarak çalışmasının üstünden 10 yıl geçmesi.

*10 yıl boyunca devam eden bu sigortalılık süresinin içinde en az 1800 günlük bir hizmet süresinin olması.

*Sağlık Kurulu tarafından çalışanın en az %60 ve üstünde bir güç kaybının olduğunun tespitinin yapılması ve bu durumun işe giriş tarihinden daha sonra meydana gelmesi.

*4A kapsamında çalışan kişilerin işten ayrılması

*4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş olmaları ve buna ek olarak prim borçlarının da bulunmaması

*4C kapsamında çalışan kişilerin de görevinden ayrılması malulen emeklilik şartları arasındadır.*

HANGİ HASTALIKLAR İÇİN MALUL AYLIĞI BAĞLANIYOR? 2019 SGK

Malûliyet aylığı bağlanmasını gerektiren hastalıklar şöyle:

– Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

– Epilepsi

– Demans

– Beyin tümörleri

– Parkinson sendromu

– Serebral palsi

– Multiple Skleroz (MS)

– Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

– Şizofreni

– Bipolar bozukluk

– Görme azlığı

– Retina kanamaları

– Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

– Anemi

– Kol, bacak gibi organ kaybı

– Behçet hastalığı

– Gastrointestinal kanamalar

– Karaciğer sirozu

– Karaciğer nakli

– Kalp yetmezliği

– Kalp kapak hastalıkları

-Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

- Solunum sistemi hastalıkları

– Kalp nakli

– Böbrek nakli

– Akciğer nakli

– Tüberküloz

– AIDS

MALULEN EMEKLİLİK NASIL OLUNUR?

Malulen emeklilik başvurusu yapacak olan kişilerin 10 yıl boyunca sigortalı olması şarttır. Aynı zamanda prim gün sayısının toplamda 1800 gün olması gerekir. Bu şartları bulunan ve malul sayılmasına sebep teşkil edecek hastalıkları yüzünden çalışmakta zorluk çeken kişiler dilekçe ve diğer esas belgeler ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik merkezine malulen emeklilik için başvuruda bulunmalıdır.

İlk başvurunuzda Sağlık Kurul Raporu ibraz etmiş olsanız dahi maluliyete yönelik onay alınabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen herhangi bir sağlık kurumuna sevk edileceksiniz. Sevk edileceğiniz sağlık kuruluşunda tam teşekküllü sağlık kurulu yer almak zorundadır.

Buna göre kişiler Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine, devlet üniversitelerinin hastanelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı araştırma hastanelerinden birine sevk edilirler. Bu hastanelerin rapor düzenleme için hakkı bulunurken, ikametgah adresi de dikkate alınarak bu şekilde bir sevk işlemi başlamış olur. Eğer hastanın bulunduğu ilde bu tarz bir hastane yoksa o zaman hastanın sevki devlet hastanelerinden birine yapılır.

Sevk edildiğiniz Hastanenin Sağlık Kurulu tarafından düzenlenecek Sağlık Kurul Raporunu sizi sevk eden Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmeniz gereklidir. Aldığınız raporu buraya teslim ederek gelecek sonucu beklemelisiniz. Eğer bu rapora göre %60 ve daha fazlasından iş görememe raporu verilirse, o zaman malulen emekliliğiniz kabul edilmiş olacaktır.

MALULLÜK AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

Malûllük aylığı, esnaf (4/b) ve memurlarda (4/c) prim gün sayısı 9000 günden az ise 9000 gün üzerinden; 9000 gün ve daha fazla ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden bağlanıyor.

İşçi (4/a) statüsünde çalışanlarda prim gün sayısı 7200 günden az ise 7200 gün üzerinden; 7200 gün ve daha fazla ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanıyor. Kişi başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise aylık bağlama oranı 10 puan artırılıyor.

Örneğin, 1800 gün prim ödemiş bulunan bir işçiye malûl aylığı bağlanırken, yirmi yıl, yani 7200 gün prim ödemiş kabul ediliyor. Ama işçinin primi 8 bin gün ise aylık bu prim günü üzerinden bağlanıyor.