Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir? Malulen Emeklilik Hangi Hastalıkları Kapsıyor?

        Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir? Malulen Emeklilik Hangi Hastalıkları Kapsıyor?

        Türkiye'de çalışma hayatında bulunan sigortalılar için emeklilik, yaş ve prim şartlarının tamamlanmasıyla kazanılan bir haktır. Ancak bazı durumlarda, çalışma gücünü önemli oranda kaybeden sigortalılar, belirli şartları sağladıklarında yaşa bakılmaksızın malulen emeklilik hakkı elde edebilir. Malulen emeklilik, tamamen veya büyük oranda çalışma yetisini kaybeden kişilerin, sosyal güvenlik sistemi kapsamında güvence altına alınmasını amaçlar. Bu kapsamda hem gerekli başvuru koşulları hem de kapsama giren hastalıklar mevzuatla belirlenmiştir. Bu yazımızda Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir? Malulen Emeklilik Hangi Hastalıkları Kapsıyor? Sorularına cevaplar arayacağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malulen Emeklilik Nedir?

        Malulen emeklilik, sigortalı bir çalışanın iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü büyük ölçüde kaybetmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan erken emeklilik hakkıdır. Bu uygulama, çalışmaya devam etmesi sağlık açısından mümkün olmayan bireylerin sosyal güvenliğini korumayı amaçlar.

        Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

        En Az 10 Yıl Sigortalılık Süresi Malulen emeklilik hakkı kazanmak için sigortalının en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması gerekir.

        En Az 1800 Gün Prim Ödemesi Sigortalının, malullük başvurusu öncesinde en az 1800 gün (5 yıl) prim ödemesi yapmış olması gereklidir. Eğer sigortalı başkasının bakımına muhtaç durumdaysa, 10 yıl sigortalılık şartı aranmaz; sadece 1800 prim günü yeterli olur.

        Çalışma Gücünün En Az %60’ını Kaybetmiş Olmak SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerden alınan sağlık raporu doğrultusunda, sigortalının çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilmelidir. Bu oran SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylandığında malullük hakkı doğar.

        Çalışmaya Devam Edemeyecek Durumda Olmak Sigortalı, malul duruma neden olan hastalık ya da engel ortaya çıktıktan sonra bir işte çalışmaya devam edemez durumda olmalıdır. Başvuru sırasında aktif olarak SGK’lı (çalışan) olunmamalıdır.

        Malullüğe Neden Olan Hastalığın Sigortalılık Başlangıcından Sonra Ortaya Çıkmış Olması Maluliyetin oluştuğu hastalık, kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra başlamış olmalıdır. Doğuştan veya sigorta başlangıcından önce var olan hastalıklar nedeniyle malulen emeklilik hakkı verilmez.

        Malulen Emeklilik Hangi Hastalıkları Kapsıyor?

        SGK mevzuatına göre malulen emekliliğe konu olabilecek hastalıklar belirli başlıklar altında toplanmıştır. Ancak her vaka bireysel olarak değerlendirilir ve karar SGK Sağlık Kurulu tarafından verilir. Malullük kapsamına alınabilecek başlıca hastalık grupları şunlardır:

        Kanser türleri (tedaviye rağmen yaşamı ve çalışma gücünü ciddi şekilde etkileyenler)

        Kas ve sinir sistemi hastalıkları (MS, ALS, distrofiler, Parkinson gibi ilerleyici nörolojik rahatsızlıklar)

        Zihinsel ve ruhsal bozukluklar (şizofreni, bipolar bozukluk, ağır depresyon, otizm gibi sürekli tedavi gerektiren durumlar)

        Kalp hastalıkları (ileri evre kalp yetmezliği, kalp nakli gibi ciddi durumlar)

        Organ yetmezlikleri (böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, akciğer nakli gerektiren durumlar)

        Epilepsi (kontrol altına alınamayan, sürekli nöbet geçiren durumlar)

        Görme veya işitme kayıpları (ileri derecede kayıplar)

        Ortopedik engeller (omurilik felci, ampute durumlar)

        HIV/AIDS ve bazı nadir bulaşıcı hastalıklar

        Hastalığın türü tek başına yeterli değildir; önemli olan hastalığın kişinin çalışma gücünü %60 ve üzeri oranda etkilemesidir.

        Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

        SGK’ya Yazılı Başvuru Yapılır Sigortalı kişi ya da yakını, bağlı bulunduğu SGK müdürlüğüne malulen emeklilik başvurusu yapar.

        Yetkili Hastaneye Sevk Verilir SGK, kişiyi sağlık kurulu raporu alınması için yetkili bir hastaneye sevk eder.

        Sağlık Kurulu Raporu Alınır Hastanede yapılan detaylı muayene ve tetkikler sonrası çalışma gücündeki kayıp oranı belirlenir.

        SGK Sağlık Kurulu İncelemesi Rapor, SGK Sağlık Kurulu tarafından değerlendirilir. Kurulun onayı ile malullük tespiti yapılır.

        Aylık Bağlama İşlemleri Malullük uygun görülürse emekli aylığı bağlanır. Aksi durumda itiraz yolu açıktır.

        Malulen Emeklilikte Aylık Nasıl Hesaplanır?

        Aylık miktarı, prim gün sayısı, sigorta başlangıç tarihi, kazanç düzeyi ve sigortalının bağlı olduğu statüye göre hesaplanır.

        Malulen emeklilikte aylıklar, yaşlılık emekliliğine göre genellikle daha düşük olur.

        Ancak emekli aylığına ek olarak bazı sosyal yardımlar ve sağlık güvenceleri de devam eder.

        Malulen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark Nedir?

        Malulen emeklilikte çalışma gücü sonradan kaybedilir ve %60 oran aranır.

        Engelli emekliliğinde ise doğuştan ya da sigortalılıktan önceki engel durumu baz alınır ve farklı oranlar geçerlidir.

        Ayrıca engelli emekliliğinde sigortalı kişi çalışmaya devam edebilirken, malulen emekli olan kişi SGK’lı olarak çalışamaz.

        Malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak duruma gelen sigortalıların sosyal güvenliğini sağlayan önemli bir haktır. Bu haktan yararlanmak için en az 10 yıl sigortalılık süresi, 1800 prim günü ve %60 oranında iş gücü kaybı şartları sağlanmalıdır. Hangi hastalıkların bu kapsamda değerlendirileceği, bireysel sağlık durumuna göre SGK tarafından belirlenir. Başvuru sürecinde doğru yönlendirme ve sağlık raporlarının eksiksiz hazırlanması büyük önem taşır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        "İzmir'de hava kirliliği sınırların 5 kat fazlası"
        "İzmir'de hava kirliliği sınırların 5 kat fazlası"
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı