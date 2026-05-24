        Manchester City: 1 - Aston Villa: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 38. ve son haftasında Manchester City, evinde Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu. Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağı kesinleşen teknik direktör Pep Guardiola, yıldız futbolcu Bernardo Silva ve İngiliz stoper John Stones, takımdaki son maçlarına çıktılar. Şampiyonluğu Arsenal'e kaptıran Manchester City, sezonu 78 puanla 2. sırada bitirdi. Aston Villa ise sezonu 65 puanla 4. sırada tamamlayarak adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 21:06 Güncelleme:
        Guardiola, M.City'deki son maçında mağlup!

        İngiltere Premier Ligi'nin 38. ve son haftasında Manchester City, Aston Villa'yı konuk etti. Etihad Stadyumu'nda kazanan 2-1'lik skorla Aston Villa oldu.

        Manchester City, 23. dakikada Antoine Semenyo ile 1-0 öne geçti.

        Aston Villa, Ollie Watkins'in 47 ve 61. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

        GUARDIOLA, BERNARDO SILVA VE STONES, MANCHESTER CITY'E VEDA ETTİ

        Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola ile birlikte Bernardo Silva ve John Stones son maçlarına çıktı. Ederson, İlkay Gündoğan ve Fernandinho; eski takım arkadaşlarına destek olmak için mücadeleyi tribünden takip etti.

        10 yıllık Manchester City kariyerine nokta koyan teknik direktör Pep Guardiola, 593 maçla kulüp tarihinin en çok maça çıkan teknik direktörü oldu.

        Bu sonucun ardından Manchester City, 78 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Aston Villa, ligde dördüncü sırada yer aldı ve sezonu 65 puanla noktaladı.

        İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerinin önünde poşetler içinde 33 ölü kedi bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' kapsamında soruşturma başlattı.(DHA)

