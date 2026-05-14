Manchester City: 3 - Crystal Palace: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 36. haftasında Manchester City, evinde Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti. Antoine Semenyo, Omar Marmoush ile Savinho'nun golleriyle 79 puanlı lider Arsenal'e karşı takibini sürdüren Manchester City, puanını 77'ye çıkardı. Crystal Palace ise haftayı 44 puanla tamamladı.
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 00:22
İngiltere Premier Ligi'nin 36. haftasında Manchester City, Crystal Palace'ı ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 32'de Antoine Semenyo, 40'ta Omar Marmoush ve 84. dakikada Savinho attı.
Bu sonucun ardından puanını 77'ye çıkaran 2. sıradaki Manchester City, 79 puanla liderlik koltuğunda oturan Arsenal'i takip etmeyi bırakmadı ve şampiyonluk yolundaki umudunu korudu. Crystal Palace ise 44 puanda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin gelecek haftasında Manchester City, Bournemouth deplasmanına gidecek. Crystal Palace, Brentford ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
