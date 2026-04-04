Manchester City: 4 - Liverpool: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Manchester City evinde oynadığı Liverpool'u 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Manchester City'e yarı finali getiren golleri Erling Haaland (3) ve Semenyo attı. Organizasyona veda eden Liverpool'un Faslı yıldızı Mohamed Salah, 64. dakikada penaltı kaçırdı.
Giriş: 04.04.2026 - 17:28 Güncelleme:
Manchester City'e farklı galibiyeti getiren golleri 39, 45+2 ve 57. dakikalarda Erling Haaland ile 50. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.
Liverpool'un yıldız oyuncularından Mohamed Salah, 64. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
