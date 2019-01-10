İngiltere Lig Kupası yarı finalinde ilk maçında Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Nigel Clough'un yönetimindeki Burton Albion'ı ağırladı.

Henüz 5. dakikada Kevin de Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçen Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 30, 34, 57 ve 65. dakikalarda Gabriel Jesus, 37. dakikada Zinchenko, 62. dakikada Phil Foden, 70. dakikada Walker, 83. dakikada ise Riyad Mahrez kaydetti.

Sahadan 9-0'lık galibiyetle ayrılan Manchester City, 1987'de 10-1 yendiği Huddersfield Town maçının ardından ilk kez bir mücadelede 9 gol atmayı başardı.

Bu maçın rövanşı ise 23 Ocak tarihinde oynanacak.

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