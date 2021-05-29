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Manchester City - Chelsea CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City - Chelsea mücadelesinin canlı aktarımı HTSPOR'da... Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor

Manchester City Chelsea CANLI YAYIN! Manchester City Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

STAT: Dragao
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber
HAKEM: Mateu Lahoz

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Silva, Sterling, Mahrez, Foden
TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola

CHELSEA: Mendy, Rüdiger, Silva, James, Jorginho, Kante, Mount, Chilwell, Azpilicueta, Havertz, Werner
TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

YILLAR SONRA İLK KEZ

Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.

CITY, CHELSEA'YA KARŞI FİNAL KAYBETMEDİ

İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti.

Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.

Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.

Manchester City, 2012 Community Shield'ı 3-2, 2018 Community Shield'ı da 2-0'lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı.

"DEVLER LİGİ"NDE 3'ÜNCÜ İNGİLİZ FİNALİ

2021 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea ve 2019'daki Liverpool-Tottenham finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 3'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak.

İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası ve Chelsea ile Arsenal arasındaki 2019 UEFA Avrupa Ligi finali de göz önünde bulundurulduğunda, 5. defa Avrupa kupalarında şampiyonluk maçına çıkacak.

Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya),2003'teki Milan-Juventus (İtalya),2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere),2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya),2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya),2019'daki Liverpool-Tottenham (İngiltere) maçlarından sonra 8. kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.

REKOR REAL MADRİD'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, kupayı en çok kazanan ekip unvanını İspanya'nın Real Madrid takımı elinde tutuyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

MANCHESTER CITY İÇİN İLK, CHELSEA İÇİN 3. FİNAL

Bu yılın finalistlerinden Chelsea, 2000'li yıllarda gösterdiği performansla turnuvanın tecrübeli takımları arasına girdi.

İngiliz temsilcisi, 2008 yılında çıktığı ilk final müsabakasında Manchester United'a penaltılarla kaybederken, 2012 finalinde Almanye temsilcisi Bayern Münih'i penaltılarla mağlup ederek kupaya uzandı.

Manchester City ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.

41 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 41 farklı takım final maçına çıkarken, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

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