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Manchester City Chelsea finali ne zaman, hangi gün? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, seyircili mi oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Manchester City Chelsea oldu. İki İngiliz devi 66. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Peki şimdiden merakla beklenen Manchester City Chelsea maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

Manchester City Chelsea finali ne zaman, hangi gün? 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, seyircili mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin de akıbeti belli oldu! Salgın öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatılmasına karar verilen ve son hazırlıkların yapıldığı finale seyircisiz olarak ev sahipliği yapmak istemeyen Türkiye, 2020 finalinden vazgeçerek 2021 finalini seyircili olarak aldı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 66. organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 29. final karşılaşmasıdır. Karşılaşma iki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak...

EN AZ 9 BİN SEYİRCİ...

Geçtiğimiz sene korona virüs sebebiyle İstanbul'un ev sahipliğinin ertelendiği Şampiyonlar Ligi'nde, 2021 yılının finali için geri sayım sürüyor. Yarı finallere gelinen turnuvada UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasına seyirci alınması için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

Son olarak İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul'daki finale en az 9 bin taraftarın gelmesini planlıyor. 29 Mayıs'ta oynanacak final müsabakasında boy gösterecek her iki takım taraftarlarının alınması üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, telefonlar üzerinden akıllı bilet uygulamasının da finalde kullanılmasının hesapları yapılıyor.

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