Chelsea'yi evinde 6-0 gibi net bir skorla geçen City'de taraftarlar Agüero'yu konuşuyor. Chelsea karşısında hat-trick yapan Arjantinli futbolcu sosyal medyaya damga vurdu.

2 hafta önce Arsenal ve bu hafta Chelsea maçlarında hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren Agüero etkileyici performansıyla göz dolduruyor.

Pep Guardiola'nın sisteminde önemli yeri olan Sergio Agüero ileri uçta golleriyle ve takım arkadaşlarıyla olan uyumuyla dikkat çekiyor.

Bu sene Manchester City formasıyla 29 maça çıkan Arjantinli yıldız 20 gol ve 6 asistlik performansa imza atarak, takımını sırtladı.

Maç fazlasıyla Premier Lig'de lider konumunda bulunan City, önümüzdeki hafta Lig Kupası finalinde yine Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

City, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise Schalke ile karşılaşacak.