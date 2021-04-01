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Manchester City'den Erling Haaland için rekor rakam

Manchester City, Erling Haaland için kesenin ağzını açtı. Yıldız oyuncu için rekor bir teklif yapmayı planlayan İngiliz devi, bonuslarla birlikte 300 milyon sterlini gözden çıkardı!

Manchester City'den Erling Haaland için rekor rakam - Transfer haberleri

Alman ekibi Borussia Dortmund forması ile yıldızı parlayan Erling Haaland, Ada ekiplerinin radarından çıkmıyor. Bir çok kulüp, Norveçli oyuncu için Borussia Dortmund'a teklif hazırlığı yapıyor. Bu takımlardan biri de Manchester City... Mavi beyazlı ekip, yüklü bir bonservis bedeli ile Borussia Dortmund'un kapısını çalacak. City, 5 yıllık sözleşme için yaklaşık 300 milyon sterlin vermeyi planlıyor. Erling Haaland'a da haftalık 600 bin sterlin ödenmesi gündemde.

LİG TARİHİNİN EN PAHALI OYUNCUSU OLABİLİR

Bu rakamlar bir rekoru da beraberinde getirecek. 20 yaşındaki oyuncu İngiltere'ye adım atarsa, Premier Lig tarihinin en pahalı oyuncusu olarak kayıtlara geçecek. Transfer gerçekleşirse Manchester City hem büyük bir yıldızı kadrosuna katacak hem de sezon sonu takımdan ayrılacak olan Sergio Agüero'nun boşluğunu dolduracak.

Manchester City, Erling Haaland transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotayı Harry Kane'e çevirecek.

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