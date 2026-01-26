Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek! - Futbol Haberleri

        Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Manchester City - Galatasaray karşılaşmasında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:40 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        M. City-Galatasaray maçına İspanyol hakem!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak.

        Bu müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.

        Maçta VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Robert Schröder görev alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        DEAŞ örgüt üyesi 2 şahıs tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen operasyonla DEAŞ Terör Örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçlamasıyla göz altına alınan 3 şahıstan 2'si tutuklandı. 1 şahıs ise Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi