Devler liginde 2022-2023 sezonu şampiyonu İstanbul'da belli oluyor. İspanyol devi Real Madrid'i safdışı bırakan Manchester City ile ezeli rakibi Milan'ı eleyen Inter ile 68. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için karşı karşı geliyor. Heyecanla beklenen zorlu final öncesi, finalin ne zaman oynanacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel 11'lerin nasıl olacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...