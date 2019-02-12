Manchester United, bu sezon Mourinho yönetiminde Premier Lig'de 17 maça çıktı ve sadece 7 galibiyet elde etti. Portekizli teknik adamın tek sorunu aldığı başarız sonuçlar değildi. Mourinho takımda bazı genç futbolcularla da çatışma içerisindeydi.

Premier Lig'de 18. hafta itibariyle takımın başına getirilen eski futbolcu Solskjaer takımı tekrar eski günlerine kavuşturdu.Ligde çıktığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 de beraberlik elde eden Solskjaer taraftarın da güvenini kazanmış durumda.

Takım içinde Mourinho ile sıkıntı yaşayan genç oyunculara şans veren Solskjaer, takımda taşları yerine otutturmuş durumda.

Mourinho'nun sıkıntılar yaşadığı Paul Pogba'nın Solskjaer döneminde yakaladığı istatistik ile göz dolduruyor. Mourinho döneminde çıktığı 20 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı yapan süperstar, Solskjaer ile sadece 10 maçta 8 gol ve 5 asist yaparak takımın en dikkat çeken oyuncusu oldu.

Mourinho ile sıkıntı yaşayan bir diğer futbolcu Marcus Rashford ise, Solskjaer'in planlarında önemli yere sahip. Mourinho döneminde az süre şansı bulan Rashford çıktığı 14 Premier Lig maçında 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Solskjaer döneminde Pogba'dan sonra takımın en skorer oyuncusu olan Rashford, çıktığı 8 Premier Lig maçında 6 gol ve 2 asistlik katkı yaparak, taraftarı büyüledi.

Manchester United'da bu sezon Paul Pogba attığı 11 gol ve yaptığı 8 asistle takımın skor yükünü omuzluyor.

Manchester United bugün Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda PSG ile karşılaşacak. Geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınında yer alan iddialara göre, takımın başında geçici olarak görev olan Solskjaer'in geleceği bu maça bağlı. Rakibinde Neymar ve Cavani gibi yıldızların sakat olması Solskjaer'in elini güçlendiriyor.