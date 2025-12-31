Manchester United: 1 - Wolverhampton: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Manchester United, evinde Wolverhampton'la 1-1 berabere kaldı. 45. dakikada Ladislav Krejci'nin golüne engel olamayan Manchester United, haftayı 30 puanla tamamladı. Sonuncu sıradaki Wolverhampton ise puanını 3'e çıkardı.
Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Wolves'i konuk etti. Old Trafford'taki müsabaka 1-1 berabere bitti.
Kırmızı Şeytanlar'ın golünü 27'de Joshua Zirkzee atarken, konuk ekibin golünü ise 45. dakikada Ladislav Krejci kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, 30 puanla 6. sırada yer aldı. Bu beraberlik ile ligde 11 maç sonra ilk kez puan alan Wolverhampton ise 3 puanla son sırada konumlandı.
Ligde sonraki hafta Manchester United, Leeds'e konuk olacak. Wolverhampton, West Ham'ı konuk edecek.