Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Devler ligindeki temsilcimiz Başakşehir, 3. maçında İngiliz ekibi Manchester United karşısında 3 puan arıyor.
M.UNITED BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçına sahne olacak Manchester United Başakşehir maçı bu akşam 23:00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood, Rashford.
Başakşehir : Mert Günok, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli, Deniz, Demba Ba
TEMSİLCİMİZDE HEDEF 3 PUAN!
Grupta dördüncü maçlar öncesinde 3 puanla son sırada yer alan Medipol Başakşehir, son maçında bugünkü rakibi Manchester United'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
İlk iki maçını kazanan Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3'er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain (PSG) averajla Leipzig'in önünde ikinci sırada bulunuyor.
Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG, Almanya'da karşı karşıya gelecek.
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