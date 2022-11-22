İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, son dönemde büyük sorunlar yaşadığı Cristiano Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal Manchester United'dan ayrılmıştır.

Kulüp, Old Trafford'daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor.

Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor."