Manchester United'da Altay Bayındır isyanı! Andre Onana'ya büyük tepki...

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Bayern Münih maçında yediği hatalı golle tepkilerin odağına yerleşen 27 yaşındaki kaleci maç sonu açıklamasında ''Manchester'daki başlangıcım pek iyi olmadı. İstediğim gibi başlayamadım ve bugün oynadığım en kötü maçtı. Bugün kazanamadıysak bu benim yüzümdendi. Takım, yaptığım hata yüzünden mağlup oldu.'' ifadelerini kullandı.