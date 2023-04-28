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Manchester United'da gündem Wout Weghorst: Kalmayı hak etmedi!

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a giden Wout Weghorst, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.

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  • Manchester United'da gündem Wout Weghorst: Kalmayı hak etmedi!

    Manchester United'da beklentileri karşılayamayan Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst, eleştirilerin hedefi haline geldi.
  • Manchester United'da gündem Wout Weghorst: Kalmayı hak etmedi!

    Son olarak Manchester United'ın eski santrforu Louis Saha, Hollandalı futbolcunun Kırmızı Şeytanlar'da kalmak için yeterli bir isim olmadığını söyledi.
  • Manchester United'da gündem Wout Weghorst: Kalmayı hak etmedi!

    İngiliz basınına konuşan Fransız eski futbolcu, Wehorst hakkında şu ifadeleri kullandı:
  • Manchester United'da gündem Wout Weghorst: Kalmayı hak etmedi!

    "Wout Weghorst'un daha fazla gol kaydetmesi gerektiği açık çünkü Manchester United gibi bir kulübün buna ihtiyacı var. 
  • Manchester United'da gündem Wout Weghorst: Kalmayı hak etmedi!

    Top Bruno Fernandes, Marcus Rashford ve Anthony'den çıktığında bir sezonda 15-20 gol atabilecek bir forvet gerekiyor. Weghorst yalnızca iki gol kaydetti ve yeterli değil. 
  • Manchester United'da gündem Wout Weghorst: Kalmayı hak etmedi!

    Sezon bitmeden önce performansının artacağını düşünmüyorum. Çok çalışıyor ancak bu yeterli değil. Bence taraftarlara gelecek sezon takımda kalmayı hak ettiğini göstermedi. Benim için Manchester United'a cevap olacak kişi Weghorst değil."
  • Manchester United'da gündem Wout Weghorst: Kalmayı hak etmedi!

    25 MAÇTA 2 GOL ATTI

    Ocak ayında Beşiktaş'tan ani şekilde ayrılarak Manchester United'a kiralık olarak giden Weghorst, umduğunu bulamadı
  • Manchester United'da gündem Wout Weghorst: Kalmayı hak etmedi!

    Manchester United'da toplam 25 maça çıkan Hollandalı futbolcu yalnızca iki gol kaydetti. Weghorst'un bonservisi Burnley'de bulunuyor. 

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