Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?
Galatasaray Kopenhag maçı için geri sayıma geçildi. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil edecek Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında, Danimarka'nın güçlü takımlarından Kopenhag'ı ağırlayacak. Söz konusu karşılaşmaya kısa bir süre kala maçın ne zaman oynanacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve bilet fiyatları ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Galatasaray Kopenhag maçı hakkında detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2023-2024 sezonu 2. karşılaşmasına sahne olacak Manchester United Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Büyük bir merakla beklenen karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray, İngiltere deplasmanında galibiyetten başka bir alternatif düşünmüyor. İşte, merakla beklenen Manchester United Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...
MAN. UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.
GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Icardi.
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray