Premier Lig'de bir nevi şampiyonluk maçı olarak görülen karşılaşmada Manchester United, Liverpool'u ağırlıyor.
MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL
SAAT: 17:05
HAKEM: Michael Oliver
YAYIN: S Sport
STAT: Old Trafford
MANCHESTER UNITED: De Gea, Young, Lindelöf, Smalling, Shaw, McTominay, Herrera, Pogba, Mata, Rashford, Lukaku
LIVERPOOL: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
Jose Mourinho'nun ardından göreve getirilen Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'la müthiş bir çıkış yakaladı. Norveçli çalıştırıcı döneminde oynadığı ilk 6 lig maçında da puan kaybetmeyen Manchester United, Burnley ile evinde 2-2 berabere kalmasının ardından Leicester City'yi 1-0, Fulham'ı ise 3-0'la geçti. Kırmızı Şeytanlar, Solskjaer yönetimindeki 9 lig maçında 8 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
2019 LIVERPOOL'A YARAMADI!
2018 yılının sonunda oynadığı son 8 lig maçını da kazanan Liverpool, 2019'daki ilk maçında Manchester City'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Sonrasında oynadığı Brighton&Hove ve Crystal Palace maçlarını kazanan Jürgen Klopp ve öğrencileri, Leicester City ve West Ham United ile 1-1 berabere kalarak iki maçta büyük yara aldı. Liverpool son olarak Bournemouth'u 3-0'la geçti.
MANU EVİNDE KAYBETMİYOR!
Manchester United, Liverpool'u konuk ettiği son dokuz lig maçında sadece tek mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmaların yedisini kazanan Kırmızı Şeytanlar, bir maçta ise rakibiyle berabere kaldı.
LIVERPOOL DEPLASMANDA ZOR YENİLİYOR!
Premier Lig'de maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Liverpool, Premier Lig'de çıktığı son 13 deplasman maçının sadece birini kaybetti. Liverpool söz konusu mücadelelerde 9 galibiyet 3 beraberlik elde etti.
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