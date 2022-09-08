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Haberler Futbol Avrupa Ligi Manchester United Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Manchester United Real Sociedad maçı ne zaman? Manchester United Real Sociedad maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi maçlarında sıra Manchester United ve Real Sociedad takımlarına geldi. İki takım galibiyet için Old Trafford Stadyumu'nda mücadele verecek. Maç hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizin devamında.

Manchester United Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak olan Manchester United - Real Sociedad mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maç hakkında merak edilen, "Manchester United Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

REAL SOCIEDAD - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United ve Real Sociedad 08.09.2022 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

REAL SOCIEDAD - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester United ve Real Sociedad mücadelesini EXXEN platformu CANLI olarak yayınlayacak.

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