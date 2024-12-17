Mangal keyfi dehşetle bitti! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bayrampaşa'da mangal keyfi facia ile bitti. Yaslandıkları tel örgülerin kırılması sonucu metrelerce yüksekten düşen iki arkadaş yere düşerek can verdi. Tel örgülerin çürük olduğunu söyleyen arkadaşları ihmal iddiasında bulundu. Geçen yıl aynı yerde aynı şekilde bir gencin daha hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Habertürk Giriş: 17.12.2024 - 19:17 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:17 facebook

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