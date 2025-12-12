Habertürk
        Mango'nun kurucusu anıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Mango'nun kurucusu anıldı

        Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay (1953–2024), vefatının birinci yılında anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 14:56 Güncelleme: 12.12.2025 - 14:56
        Mango'nun kurucusu anıldı
        Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay (1953–2024), vefatının birinci yılında Türkiye'de ve dünyanın önde gelen şehirlerinde gerçekleştirilen çeşitli mağaza etkinlikleriyle anıldı. Dünyanın önemli merkezlerindeki sembolik Mango mağazaları, vitrinlerini İsak Andiç'in portreleriyle kaplarken, mağaza içinde de görsellere ve mesajlara yer verdi.

