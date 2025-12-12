Mango'nun kurucusu anıldı
Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay (1953–2024), vefatının birinci yılında anıldı
Giriş: 12.12.2025 - 14:56 Güncelleme: 12.12.2025 - 14:56
Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay (1953–2024), vefatının birinci yılında Türkiye'de ve dünyanın önde gelen şehirlerinde gerçekleştirilen çeşitli mağaza etkinlikleriyle anıldı. Dünyanın önemli merkezlerindeki sembolik Mango mağazaları, vitrinlerini İsak Andiç'in portreleriyle kaplarken, mağaza içinde de görsellere ve mesajlara yer verdi.
