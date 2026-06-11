MANGO, Edremit’teki Novada Edremit Alışveriş Merkezi’nde mağaza açtı. MANGO'nun Türkiye’de yıl sonuna kadar yaklaşık 10 yeni satış noktası açmanın yanı sıra, toplamda yaklaşık 5 New Med renovasyonu da gerçekleştireceği belirtildi.

Şirket, 2025 yılında gelirlerini yüzde 13'lük artışla 3,8 milyar Euro'ya ulaştırdı. MANGO, 1997 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve Türkiye, markanın dünya genelindeki en güçlü performans gösteren ilk beş pazarı arasında yer alıyor. Şirket, 2025 yılını ülke genelinde toplam 40.000 m²’yi aşan 70’in üzerinde satış noktasıyla kapatırken, kendi online kanalı ve diğer pazar yerleri üzerindeki dijital varlığını da sürdürüyor.