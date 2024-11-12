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        Haberler Spor Basketbol STBL Manisa Basket, Maksvytis'i göreve getiriyor - Basketbol Haberleri

        Manisa Basket, Maksvytis'i göreve getiriyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 6 maçta galibiyeti bulunmayan Manisa Basket, başantrenörlük görevine Litvanyalı Kazys Maksvytis'i getiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:30
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        Manisa'ya Litvanyalı başantrenör!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçı da kaybederek dibe demir atan Manisa Basket, Ertuğ Tuzcukaya ile yollarını ayırması sonrası antrenörlük görevine Zalgiris Kaunas ve Litvanya Milli Takımı'nın eski çalıştırıcısı Kazys Maksvytis'i getiriyor.

        Manisa ekibinin adı Hapoel Tel Aviv'le de anılan 47 yaşındaki Maksvytis'le anlaştığı, deneyimli çalıştırıcının yarın kente gelerek takımla antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

        Sezon öncesi Ozan Bulkaz'la resmi maça çıkmadan vedalaşan Manisa Basket, lige 1 haftadan kısa süre kala Ertuğ Tuzcukaya'yla anlaşmıştı. Manisa Basket hafta başında CEO'luk görevine Can Pelister, yardımcı antrenörlüğe de Serhat Çetin'i getirmişti.

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