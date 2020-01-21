DHA

Olay, saat 20.00 sıralarında Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi’nde bulunan eski sanayi sitesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki K.A., eski sanayi sitesindeki ikametlerde oturan annesi 53 yaşındaki Ummuhan A.’nın evinin önüne geldi. Annesini cep telefonuyla arayan 18 yaşındaki genç, annesinden dışarı çıkmasını istedi. Daha sonra evden çıkarak oğlu ile konuşmak isteyen anne Ummuhan A., oğlunun bıçaklı saldırısına uğradı. Evden çıkar çıkmaz annesine defalarca bıçak darbesi atan Kaan A., annesini ağır yaraladı.

Yaklaşık 15 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ummuhan A., oğlunun olay yerinden uzaklaşması ile Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşların da ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ağır yaralı Ummuhan A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tetkiklerin ardından, 53 yaşındaki Ummuhan A., hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan annesini defalarca bıçaklayıp olay yerinden kaçan Kaan A. İse, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, elindeki bıçak ile birlikte teslim oldu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan, saat 20.00 civarında meydana gelen olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlardaki ilk görüntülerde, 18 yaşındaki Kaan A.’nın, olay yerine geldiği, annesini cep telefonu ile arayıp dışarı çağırdığı ve annesinin gelmesini beklediği görünüyor.

Kayıtlardaki diğer görüntülerde ise, gencin annesini defalarca bıçakladığı dehşet verici görüntüler ile olay yerinden kaçtığı görünüyor.