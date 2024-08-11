Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Emniyet şeridinde park halinde bulunan İzmir plakalı kamyona, sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ REKLAM Kaza sonucu hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARMIŞ Kazanın, hafif ticari araçta bulunanların Ankara'da katıldıkları düğünden memleketleri olan İzmir'in Torbalı ilçesine dönerken meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın meydana geldiği bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI Feci kazı anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. REKLAM Görüntülerde hafif ticari aracın, düz yolda hafif hafif şerit değiştirerek park halindeki kamyona çarpması yer alıyor.