Manisa'da eski tavuk çiftliğine uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Turgutlu'da uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen eski tavuk çiftliğine yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye sokulduğu tespit edilen, uyuşturucu imal etmeye yarayan makinenin Turgutlu'da eski bir tavuk çiftliğine kurulduğu yönünde bilgi alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre; tavuk çiftliğiyle birlikte 9 ikamette yapılan aramada 358 bin 858 sentetik ecza hap, 122 kilogram toz halinde uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda H.E. (34), M.S. (34), K.B. (27) ve K.D. (54) gözaltına alındı.