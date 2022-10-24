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Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da feci kaza: 2 çocuk öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
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Manisa'da hafif ticari araç devrildi: 2 çocuk öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Manisa Sarıgöl'de kontrolden çıkarak üzüm bağına devrilen hafif ticari araçtaki 2 çocuk öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Manisa'da feci kaza: 2 çocuk öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Manisa'da feci kaza: 2 çocuk öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
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AA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağına devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Bilal B'nin (35) kullandığı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AKS ekibi sevk edildi. Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

4'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

AA'nın haberine göre; yaralanan sürücü ile araçtaki Pervin B. (28), Filiz K. (43), Muhammet Ali B. (9), Furkan K. (13), Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AĞIR YARALANAN 2 ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Kazanın ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

*Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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