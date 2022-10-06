Elle beslemek yasak! Para cezası var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre Son dakika: Manisa'da geyiklerin elle beslenmesi yasaklandı - Haberler
ABONE OL

Manisa'da geyiklerin elle beslenmesi yasaklandı

Manisa'da Spil Dağı'nda doğal ortamına bırakılan geyiklerin elle beslenmesi yasaklandı. Koruma altında bulunan geyikleri elle besleyenlere para cezası kesilecek

Son dakika: Manisa'da geyiklerin elle beslenmesi yasaklandı - Haberler
Elle beslemek yasak! Para cezası var
0:00 / 0:00
İHA

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında restoran şefinin gülümseten diyaloguyla sosyal medyada adeta fenomen olan geyiklerin vatandaşlar tarafından elle beslenmesine yasak getirildi. Doğaya adaptasyon sürecinin olumsuz etkilenmemesi ve koruma altında bulunan geyiklerin zarar görmemesi amacıyla geyikleri elle beslediği tespit edilen vatandaşlara Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde idari para cezası kesilecek.

Manisa'nın kendine has florası ve yaban hayatıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkına kısa süre önce salınan toplam 14 kızıl geyik milli parkın vazgeçilmezleri arasına girdi. Vatandaşların elle beslemeleri sonrası insanlara alışan geyikler, adaptasyon sürecinin tamamlıyor. Geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyada yoğun ilgi gören Spil Dağı Milli Parkının restoran bölümüne girmek isteyen kızıl geyikle diyaloğa girmeye çalışan restoran şefinin görüntüleri güldürdü. Elle beslenen geyiklerin doğaya adaptasyon sürecinde sorun yaşatması sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

PARA CEZASI VAR

Koruma altında bulunan geyiklerin vatandaşlar tarafından elle beslenmeleri yasaklanırken, yasağa uymayan vatandaşlara idari para cezası kesilecek.

Bursa'dan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sasalı Doğal Yaşam Parkından toplamda 6 dişi 8 erkek olmak üzere 14 Kızıl Geyiğin 24 mart ve 31 ağustos tarihlerinde yapılan planlamalar doğrultusunda alana bırakıldığını hatırlatan Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Spil Dağı Milli Parkımızda uzun yıllardır gözlemlenmeyen kızıl geyiklerin alana yeniden yerleştirilmesi çalışmalarında Bursa'dan 12 Şubat tarihinde 9 tane kızıl geyik, İzmir Doğal Yaşam Parkından da 28 Nisan'da 5 adet kızıl geyik alana yerleştirilmiştir. Alanda şu an 6'sı dişi 8'i erkek toplam 14 adet kızıl geyik bulunmaktadır. Bu kızıl geyikler alana son derece başarılı bir şekilde adapte olmuşlardır. Vahşi popülasyondaki Bursa'dan getirdiğimiz kızıl geyikler alana hızlı bir şekilde adapte olmuştur. İzmir Doğal Yaşam Parkından getirdiğimiz 5 adet kızıl geyik alana adaptasyon çalışmaları süreçleri halen devam etmektedir. Bu süreçler bölge müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir."

ADAPTASYON SÜRECİNİ SEKTEYE UĞRATIYOR

Geyiklerin elle beslenmelerinin doğaya adaptasyon sürecini olumsuz etkilediğini söyleyen Paşalı, "Vatandaşlarımızın kızıl geyikleri elle beslememeleri son derece önemlidir. Hem kızıl geyikler hem de diğer yaban hayatı türlerinin elle beslenmesi onların doğal beslenme süreçlerini etkilemekte ve aynı zamanda alana adaptasyon süreçlerini kesintiye uğratmaktadır. "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından kızıl geyikler koruma altında bulunmaktadır. Aynı zamanda da Dünya Doğayı Koruma Birliğince de 'Asgari endişe' statüsündedir. Vatandaşlardan ricamız bu türlerin elle beslenmemesi ve aynı zamanda yetkililer dışında yaban hayvanlarına müdahalede bulunmamalarıdır. Vatandaşlarımızın elle beslenmesi ya da yaban hayvanlarına olumsuz davranışları söz konusu olduğunda Kara Avcılık Kanunu çerçevesinde idari işlem uygulanmaktadır. O yüzden vatandaşlarımızın yaban hayvanlarına resmi yetkililerin dışında müdahale etmemeleri son derece önemlidir. Aksi durumda vatandaşların idari yaptırımlara maruz kalma durumları olabilir" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Halil Falyalı cinayeti davası başladı! Sanıklar suçlamaları kabul etmedi
GÜNDEM Halil Falyalı cinayeti davası başladı!
Yasa boğan ölüm! E-bisikletten düşüp hayatını kaybetti
GÜNDEM Yasa boğan ölüm! E-bisikletten düşüp hayatını ...
Manisa'daki Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
GÜNDEM Bir damla su bile yok! Marmara Gölü'nden geriye ...
Habertürk yazarları, başörtüsü tartışmasını değerlendirdi
GÜNDEM Habertürk yazarları, başörtüsü tartışmasını ...
Mevlid Kandili zikirleri, tesbihleri ve okunacak duaları: Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar neler?
GÜNDEM Mevlid Kandili tesbihleri ve zikirleri!
Kavgada bıçakla öldürüldü
GÜNDEM Kavgada bıçakla öldürüldü
Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadına yapılan eziyetin görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti! O görüntülere ilişkin 8 gözaltı geldi!
GÜNDEM Sosyal medyada tepki çekmişti! O görüntülere ilişkin ...
Mevlid Kandili Nedir, Anlamı Ne Demek? Diyanet İle Mevlid Kandili'nin Anlamı, Önemi ve Fazileti!
GÜNDEM Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!
Marmaray’da arıza yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar isyan etti
GÜNDEM Marmaray’da arıza! Vatandaşlar isyan etti
Yarın Kandil mi, Hangi Kandil Var? Mevlid Kandili Ne Zaman? 2022 Kandil Günleri Takvimi
GÜNDEM Yarın kandil mi, hangi kandil var?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.