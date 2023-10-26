Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
Manisa Sarıgöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alan zarar gördü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.
Karacaali Mahallesi, Bakartepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Sarıgöl itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmaları yaptı.
AA'nın haberine göre, yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.