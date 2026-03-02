Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK Manisa FK: 0 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manisa FK: 0 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 28. hafta kapanış maçında Manisa FK sahasında Çorum FK'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 22:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'dan üst üste 3. galibiyet!

        Trendyol 1. Lig’de son iki maçını kazanıp Play-Off hattına çok yaklaşan Manisa Futbol Kulübü evinde Arca Çorum FK’ya tek golle yenilerek büyük avantaj kaybetti.

        Müsabakanın 17’nci dakikasında Çorum FK penaltıdan Mame Thiam’ın golüyle öne geçti. Konuk takım golden sonra üstünlüğünü koruyup müsabakayı 3 puanla tamamladı.

        Bu sonucun ardından Manisa FK 40 puanda kaldı, Arca Çorum FK ise 50 puana yükselip 4’üncü sırada yer aldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        15’inci dakikada Çorum FK’nın geliştirdiği hızlı hücumda ceza sahasının solundan son çizgiye inmeye çalışan Burak, Ayberk’in müdahalesi ile yerde kalınca hakem tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi.

        REKLAM

        17’nci dakikada penaltıda topun başına geçen Thiam sağ ayağıyla sol direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Kaleci Vedat köşeyi doğru tahmin etti ancak müdahalede bulunamayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        52’nci dakika Üzeyir’in pasında savunma arkasında topla buluşan Thiam’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.

        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arca Çorum FK sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeytinburnu'nda maç izleyen taraftar gol sırasında bayıldı: Sevindik düştük bayıldık

        ZEYTİNBURNU'nda bir kafede Galatasaray - Juventus maçını izleyen bir taraftar Galatasaray gol atınca sevinçten bayıldı. Taraftara yanındaki arkadaşları ve kafede bulunan bir sağlık çalışanı müdahale etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.   Olay, 25 Şubat Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında M...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?
        İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu