Manisa FK: 2 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile Fatih Karagümrük, 2-2 berabere kaldı. Daniel Ramirez ile Umut Erdem'in golleriyle 2-0 öne geçen Manisa FK, Talha Ülvan ve Marius Doh'un gollerine engel olamayarak skoru koruyamadı. Bu sonuçla birlikte 90+2. dakikada Daniel Ramirez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manisa FK puanını 30'a, 2. sırada yer alan Fatih Karagümrük ise 39'a yükseltti.

Habertürk Giriş: 02.02.2025 - 17:59 Güncelleme: 02.02.2025 - 17:59 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL