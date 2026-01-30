Alaşehir Kaymakamı Güngör, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Alper Faruk Güngör, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Güngör programı kapsamında İsmetiye, Kemaliye, Gülpınar ve Soğanlı mahallelerini ziyaret etti, vatandaşları dinledi.
Bildirilen sorunların ilgili kurumlarla birlikte en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade eden Güngör, "Sorunların çözümü konusunda her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kapımız sizlere her zaman açık. Sizlerin taleplerini birinci ağızdan dinlemek ve çözüm üretmek için buradayız." dedi.
Vatandaşlar da Güngör'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
