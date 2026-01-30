Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Alaşehir Kaymakamı Güngör, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Alper Faruk Güngör, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:33 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaşehir Kaymakamı Güngör, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Alper Faruk Güngör, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaymakam Güngör programı kapsamında İsmetiye, Kemaliye, Gülpınar ve Soğanlı mahallelerini ziyaret etti, vatandaşları dinledi.

        Bildirilen sorunların ilgili kurumlarla birlikte en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade eden Güngör, "Sorunların çözümü konusunda her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kapımız sizlere her zaman açık. Sizlerin taleplerini birinci ağızdan dinlemek ve çözüm üretmek için buradayız." dedi.


        Vatandaşlar da Güngör'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şam yönetimi ile YPG kapsamlı ateşkeste anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG kapsamlı ateşkeste anlaştı
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak

        Benzer Haberler

        Kaymakam Güngör mahalle halkıyla buluştu
        Kaymakam Güngör mahalle halkıyla buluştu
        Manisa'da büyükşehir ve MASKİ'den sağanak yağışa etkin müdahale
        Manisa'da büyükşehir ve MASKİ'den sağanak yağışa etkin müdahale
        Manisa'da kerpiç ev çöktü: 1 yaralı
        Manisa'da kerpiç ev çöktü: 1 yaralı
        Japonya'daki Türk nişanesi Tokyo Camisi'nin yeni halıları Demirci'de dokund...
        Japonya'daki Türk nişanesi Tokyo Camisi'nin yeni halıları Demirci'de dokund...
        Manisa'da şarj istasyonunda elektrikli otomobil yandı
        Manisa'da şarj istasyonunda elektrikli otomobil yandı
        Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi