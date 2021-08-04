Özbalta, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Afyonkarahisar’da iki etap olarak gerçekleştirdikleri kampın verimli geçtiğini belirtti.

Geçen sezona göre oyun kalitelerini yukarıya çekmek zorunda olduklarını bildiren Özbalta, şunları kaydetti:

“Oyuncularımın istenilenleri dikkatle, ciddiyetle coşkuyla yapma çabasını son derece takdir ettiğim ileriye dönük beni ve ekibimi umutlandıran reaksiyonlar aldık. Geçen sezon yakalanan ivmenin devamını sağlamak ve gelişimin daha hızlı bir şekilde devamı açısından mevkisel eksiklerimizi gidermemiz gerekiyordu. Yönetimimiz tarafından çok ince elenip sık dokunarak doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık.”