Manisa’da bir polis memuru, izin gününde meydana gelen kazada hayatını kaybetti
Manisa'da iki motosikletin çarpıştığı kaza meydana geldi. Ağır yaralanan polis memuru Halis Kösemen, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan diğer sürücü ise gözaltına alındı
Giriş: 26 Nisan 2026 - 13:28
MOTOSİKLETLER ÇARPIŞTI
AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Halis Kösemen'in (54) kullandığı motosiklet, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Kavşağı'nda K.Z E. (20) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Kösemen, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Sürücü K.Z.E. gözaltına alındı.
Halis Kösemen'in, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde görev yaptığı ve izinli olduğu öğrenildi.
