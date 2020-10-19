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Manisa’da otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı ve yaklaşık 20 metre uzağa fırlattığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Manisa’da otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi
İHA

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağı mevki yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Himmet S.(36) yönetimindeki 34 PF 6673 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Yıldız’a (22) çarptı.

Aracın çarpması ile yaklaşık metre uzağa fırlattığı Yıldız, olay yerinde feci şekilde can verdi. Yıldız’ın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında taktığı maske ise çarptığı aracın kaputunda takılı kaldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ömer Yıldız’ın cansız bedeni otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; kaza sonrası otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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