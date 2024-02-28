Mansur Yavaş: Yasal olarak yapamayacakları şeyleri iddia ediyorlar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belpa Cafe Açılışı ve Gençlerle Hatır Kahvesi Organizasyonu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yavaş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'un bu sabah seçmenlere gönderdiği, 'Değerli hemşerilerim; 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra yapacağımız ilk işlerden biri Ankara'daki su ücretlerine yüzde 50 indirim yapmak olacak' şeklindeki kısa mesaja ilişkin, şunları söyledi:"İnşallah doğal gazda ve elektrikte de yüzde 50 zammı yaparlar. Her şeyden önce hem Anayasa Mahkemesi kararları hem de çeşitli mahkeme kararları ve Sayıştay raporları doğrultusunda su, maliyetinin altında satılamaz. Bugünkü maliyetimiz 37 lira. Hatta üzerinde birazda biz şu anda 21 liraya satıyoruz. Bunu da Ankara halkını düşünerek yapıyoruz. Daha önceki yıllarda su 1,6 dolara satıldı. Sayın Mustafa Tuna geldiğinde bunu yarıya indirerek 0,90'a satmaya başladı. Şu anda su fiyatımız 0,70 dolar civarında, 21 liradır. Yani maliyetin neredeyse yarısına su veriyoruz. Amaçları Polatlı'ya giden suyu engellemek, ASKİ'nin yatırımlarını engellemek ve ASKİ'yi batırmaktı. Daha önce bu kararı belediye meclisi çoğunluklarına dayanarak aldılar. Ama mahkeme kesin bir dille suyun maliyetinin altında asla satılamayacağını, satıldığı takdirde bu kararı alanlarda zimmet çıkaracağını belirterek bu kararı iptal etti."

'SAVCILIK GEREKENİ YAPACAKTIR' 50 liraya su satan eski dönemin aksine, sosyal yardım alan ailelere ve depremzedelere suyun tonunu 1 liradan verdiklerini kaydeden Yavaş, "Öğrenci evlerine yüzde 50 indirimli olarak veriyoruz. Ankara halkını bu konuda mağdur etmiyoruz. Aynı zamanda 2010- 2019 yılları arasında asgari ücretten zorunlu gider olan su bedeli yüzde 4,7 iken şu anda 1,3'e veriyoruz. Çaresizliklerini gösteriyor. Yasal olarak yapamayacakları şeyleri iddia ediyorlar. Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey. Su indirimi kadar doğal gaz ve elektrikte de yüzde 50 indirimi bekliyoruz kendilerinden. Aynı zamanda otobüslerde de 1 dolara satılırdı eskiden. Şu anda 0,50 doların da altında hizmet veriyoruz. Gerçek belediyecilik budur. Önceki dönemlerde Ankara halkını tabir-i caizse kazıkladılar. Hayali projelere para yatırdılar. Biz ise kentin asli ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Çamlıdere'den Polatlı'ya suyu akıtmaya başladık. Çamlıdere'den Elmadağ'a suyu götürdük. Mamak- Gölbaşı arasındaki hattı yeniledik. Daha önceki dönemlerde taşkın olacağı ihbarına karşı hiçbir şey yapmayan eski dönem belediyesinden en az 10 tane bildirilen alanı da yapmış bulunuyoruz. Gerçekten belediyeciliği bilmiyorlar. Suyun fiyatlarını belediye meclisi belirliyor. Belediye meclisinde 148'de sayımız 40 kişi. Bunun TÜFE oranında belirlenmesine mecliste karar verdik. Kendileri de bunun gerekli olduğunu bildikleri için mecliste önce çoğunluğu sağlayıp, sonra meclisi terk ederek zimmi olarak bize destek verdiler. Şimdi kendi aldıkları kararla bizi şikayet etmeye kalkıyorlar. İndirimli ve kaliteli su vermeye devam edeceğiz. Musluk sularını içebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı yılda 51 noktadan su alıyor. Sularda en ufak bir problem olsa başımıza neler geleceğini biliyorsunuz. Çaresizlik böyle bir şey. Fark arttıkça bu tür atakları bekliyorum. Seçim yasakları kapsamına ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı. Bu konuda il başkanlığımız ilgili teşebbüsü yapacak. Herkes kanuna uyacak. Herkes kanunlar karşısında eşittir. Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve savcılık gerekeni yapacaktır" diye konuştu.