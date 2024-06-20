Manuel Fernandes: “Portekiz ve Türkiye gruptan çıkar”

Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş ve Kayserispor formaları da giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, EURO 2024 F Grubu’nda 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Portekiz maçını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

“Portekiz’in maçı kazanacağını düşünüyorum”

Fernandes; Portekiz Milli Takımı’nın, Türkiye'ye göre daha tecrübeli futbolculardan oluştuğunu dile getirdi. 38 yaşındaki futbolcu, “Türkiye de özellikle Vincenzo Montella teknik direktörlük görevine geldikten sonra çok organize oynuyor. Onunla birlikte şampiyonada çok ileri gidebilirler. Ama Portekiz’in maçı kazanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.