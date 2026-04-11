Mardin'de motosiklet kazasında ölen kişi toprağa verildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Emin Tunç'un cenazesi toprağa verildi
Giriş: 11.04.2026 - 12:27
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Emin Tunç’un (42) cenazesi toprağa verildi.
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ziyaret ile Kocalar mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Mehmet Emin Tunç'un kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarına devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin kontrolünde, Tunç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Tunç’un cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezindeki Şeyh Salim Mezarlığı’nda defnedildi.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
