18 yaşında hayata acı veda!
Mardin'in Savur ilçesinde, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanıp tedavi altına alınan 18 yaşındaki Nurullah Filiz, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Filiz'in cenazesi, ilçe merkezindeki aile kabristanında toprağa verildi
Mardin'de yürek yakan kaza, 20 Şubat'ta Savur ilçe merkezinde meydana geldi. Nurullah Filiz'in (18) kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi.
KAZADA AĞIR YARALANDI
DHA'daki habere göre kazada Filiz, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nurullah Filiz, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Filiz, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Nurullah Filiz'in cenazesi, ilçe merkezindeki aile kabristanında toprağa verildi.
