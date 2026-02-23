HT 360 - 20 Şubat 2026 (Gazze İçin Somut Adım Ne Zaman?)

Gazze enkazında tek adam şovu. Özgür dünya Trump'a mahkum mu? Trump için Gazze bir oyun alanı mı? Trump Gazze'deki durumun farkında mı? İsrail yıkımın bedelini ödeyecek mi? Gazze için somut adım ne zaman? HT 360'ta Dilek Gül sundu.