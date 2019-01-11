60 yıllık Barbie efsanesi beyaz perdede hayat bulmaya hazırlanıyor.

Warner Bros ve Mattel ortaklığında çekilecek Barbie filminin senaryosu ve yönetmeni henüz hazır değil ancak filmin oyuncusu şimdiden belli. Ben, Tonya'daki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'na aday gösterilen Margot Robbie...

28 yaşındaki Robbie yeni filminde Barbie'yi oynamaktan onur duyacağını söyledi. Avustralyalı aktris, "Barbie ile oynamak bir çocuğun kendini keşfetmeye yolculuğunda özgüven ve merak oluşumunu destekliyor" dedi.

Çekimlerine yıl sonunda başlanması planlanan filmin gelecek yıl vizyona girmesi bekleniyor.

Barbie 1959 yılında Mattel tarafından New York Oyuncak Fuarı'nda görücüye çıkmıştı. O günden sonra bir efsaneye dönüşen Barbie, bugüne kadar Oyuncak Hikayesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda animasyon film ve dizide yer almıştı.

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