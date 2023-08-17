Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı kapsamında Slovenya ekibi Maribor ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler tur kapısını araladı. Rövanş maçı öncesinde, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" Soruları taraftarların gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı maçı muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk maçta Slovenya ekibine karşı üstün bir oyunla sahadan 3-1'lik skorla ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçında rakibini eleyip bir üst tur için sahaya çıkıyor. Peki, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Maribor - Fenerbahçe tarihi ve saati...
MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maribor - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'te başlayacak.
MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Maribor - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.