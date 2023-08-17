Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı kapsamında Slovenya ekibi Maribor ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler tur kapısını araladı. Rövanş maçı öncesinde, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" Soruları taraftarların gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı maçı muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk maçta Slovenya ekibine karşı üstün bir oyunla sahadan 3-1'lik skorla ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçında rakibini eleyip bir üst tur için sahaya çıkıyor. Peki, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Maribor - Fenerbahçe tarihi ve saati...

        2

        MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Maribor - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'te başlayacak.

        3

        MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Maribor - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, King, İrfan Can, Ryan Kent, Batshuayi

        5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!