Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. 60. dakikada oyundan alınan Lemina, değişikliğin nedeni olarak, "Sakatlık yok. Büyük bir kramp oldu. Sakatlık değil kesinlikle." ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi değerlendiren Gabonlu yıldız, "Zor bir maçtı. 0-0 beklediğimiz bir sonuç değildi. Ben de 2 pozisyon yakaladım. Kaleci iyi kurtarışlar yaptı. Artık, önümüzdeki önemli maçlara bakacağız." dedi.

"PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Hücumda fazla pozisyona girememeleriyle ilgili olarak gelen soruya, "Her şey biraz eksikti. İyi bir savunma yaptık ama ofansif anlamda iyi değildik. Üzerinde çalışacağız ve daha iyi olacağız." cevabını verdi. Mücadelenin 60. dakikasında, Cüneyt Çakır'ın VAR incelemesi sonrası Babel'in elle oynadığına hükmettiği pozisyonla alakalı olarak Lemina, "Mariano harika bir orta yaptı. Açıkçası bir temas vardı bana. Penaltı olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaraylı oyuncuların penaltı kararı beklediği pozisyonda yerde kalan ve tedavi edilen Lemina, oyuna devam edemedi. Kasımpaşa maçında 30. dakikada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkan Lemina, derbi maçın 60. dakikasında ise yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Bu arada maçın 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bırakan Sofiane Feghouli'nin tepkili bir şekilde saha kenarına geldiği görüldü. Emre Mor, Galatasaray formasıyla ilk derbi maçına çıktı.