        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina'dan gelecek açıklaması

        Mario Lemina'dan gelecek açıklaması

        Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Galatasaray'da Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, geleceğiyle ilgili sorulan soruyu yanıtladı. Lemina, "Bu konuyla ilgili konuşamam. Bu başkanı ilgilendiren bir konu. Bunu başkanla konuşacağım. Şu anda rahatladım." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 00:19 Güncelleme:
        Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından geleceği hakkında konuştu.

        Mario Lemina, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "BU SEZON İÇİN GURURLUYUZ, YİNE ŞAMPİYON OLDUK"

        Mario Lemina, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Tamamlanan 2025-2026 sezonunu değerlendiren Lemina, "Çok gururlu hissediyorum. Her şey bizim için çok zordu ama yine şampiyonluğa ulaştık. Bu sezondan dolayı gururluyuz. Taraftarlar ve teknik ekip de mutlu. Biz de mutluyuz. Şimdi de biraz rahatladık." diye konuştu.

        Gelecek sezonla ilgili görüşlerini aktaran Lemina, "Herkes bizden gelecek sezonda daha iyi olmamızı bekleyecek. Biz de bunu deneyeceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi oynamaya çalışacağız. Kupalar kazanmaya çalışacağız. Kazanabileceğimiz her şeyi kazanmaya çalışacağız. Galatasaray'ın böyle olması lazım." ifadelerini kullandı.

        Lemina, "Gelecek sezonda takımda kalacak mısın?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

        "Bu konuyla ilgili konuşamam. Bu başkanı ilgilendiren bir konu. Bunu başkanla konuşacağım. Şu anda rahatladım. Şimdi benim için tatilin tadını çıkarma zamanı."

        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
